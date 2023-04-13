وزير التجارة والصناعة العماني يبحث مع السفير ميا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

مسقط-سانا

بحث وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف مع سفير سورية في مسقط الدكتور إدريس ميا علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري القائم بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ومناقشة السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

وأكد الوزير اليوسف أهمية استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما قدّم عرضاً موجزاً عن منصة “استثمر في عمان” التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لكل من يرغب بالاستثمار في السلطنة.

كما بحث السفير ميا مع المدير العام للمتحف الوطني العماني الدكتور جمال الموسوي علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجال ترميم وحفظ التراث السوري.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى المساعدة التي تقدّمها سلطنة عمان لسورية في ترميم الأضرار التي لحقت بهذا التراث نتيجة أعمال المجموعات الإرهابية، إضافة للمواقع الأثرية التي تضرّرت بفعل الزلزال.