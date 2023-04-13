مشروع التحول إلى الزراعة العضوية في ريف دمشق يبدأ بأشجار الكرز

ريف دمشق-سانا

تواصل محافظة ريف دمشق العمل على تطبيق مشروع التحول إلى الزراعة العضوية وتعميمها بالمحافظة لتشمل مختلف أنواع الأشجار المثمرة من تين وزيتون ومشمش والوردة الشامية، بعد أن تم تطبيقها في زراعة الكرز بما يمكن المزارع من تحقيق محصول جيد وطبيعي.

وبين مدير الزراعة بريف دمشق المهندس عرفان زيادة في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع استهدف في البداية أشجار الكرز بمنطقة القلمون، وتمت إقامة مدرسة إرشادية في قرية المشرفة التابعة لمدينة النبك، لتكون الأساس لنشر ثقافة زراعة الكرز العضوي في المنطقة.

وأوضح زيادة أنه تم إحداث المدرسة في قرية المشرفة، نظراً لاتساع المساحة المزروعة بالكرز فيها والتي تصل إلى 2422 هكتاراً، فيما يصل عدد الأشجار إلى 900 ألف شجرة 70 بالمئة منها زراعة بعلية، وتعد من أفضل الأصناف المنتجة، ويصدر أغلبها إلى الخارج.

بدورها بينت رئيس دائرة الإنتاج العضوي في مديرية زراعة ريف دمشق المهندسة أمل سماحة أن زراعة الكرز بمنطقة القلمون تتم بطريقة مشابهة للزراعة العضوية فهي لا تسمد بالأسمدة المصنعة، وتعتمد على المبيدات العضوية التي يمكن استخدامها للعناية بالشجرة، مشيرة إلى أن إحداث مدرسة إرشادية متخصصة بذلك يسهم بنشر الزراعة العضوية بمختلف مناطق ريف دمشق التي تزرع الكرز.

من جانبه، أشار المشرف على المدرسة المهندس أيمن طباني إلى أن الاختصاصيين والمهندسين الزراعيين في المدرسة على تواصل مستمر مع المزارعين، لتقديم المعلومات الزراعية العلمية المتعلقة بالزراعة العضوية عبر ندوات وأيام حقلية لمتابعة أشجار الكرز قبل وبعد الإثمار لحمايتها من الآفات والأمراض التي قد تصيبها في فصل الشتاء لضمان محصول بجودة عالية.

ووفق المشرف على المدرسة، فإن برنامج اللقاءات مع المزارعين ينفذ وفق جدول زمني يستمر حتى تشرين الأول القادم، حيث يقدم إلى جانب التعريف بالزراعة العضوية وفوائدها معلومات حول إدارة المخلفات الزراعية والحفاظ على خصوبة التربة، والتنوع الحيوي، وكيفية جني المحصول وتسويقه.

سفيرة إسماعيل

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