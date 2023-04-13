إصابة شخصين بجروح جراء حادثي سير على طريق دمشق حمص

دمشق-سانا

أصيب شخصان بجروح، جراء حادثي سير وقعا على طريق عام دمشق حمص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: “إن سيارة خاصة من نوع جيب تدهورت على طريق دمشق حمص بالقرب من قارة، ما أدى إلى إصابة شخصين تم إسعافهما إلى مشفى الباسل في دير عطية”، مشيرة إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة.

وأضافت الوزارة: “إن صهريجا تدهور بالقرب من منطقة حسياء، ما أدى إلى أضرار مادية فقط”، مشيرة إلى أن سبب الحادث هو خلل فني بالصهريج أدى إلى اصطدامه بمنصف الطريق وانقلابه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency