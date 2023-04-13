أمطار دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الطوارئ الروسية: 10 رحلات جوية لنقل مساعدات لمتضرري الزلزال في سورية
2023-04-13
الوزير المقداد يصل إلى جدة في زيارة عمل بناء على دعوة من ابن فرحان
2023-04-12
الخارجية العراقية: بغداد كانت ولا تزال تدعم عودة سورية إلى محيطها العربي
2023-04-12
تجاوباً مع مبادرة الرئيس سعيد بتعيين سفير في دمشق.. سورية تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها
2023-04-12
سورية تجدد إدانتها اعتداءات المستوطنين على الأقصى واستنكارها الصمت الدولي على جرائم الاحتلال
2023-04-12
بمشاركة سورية… افتتاح معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية
2023-04-11
وزير الخارجية يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن
2023-04-11
محليات
طقس اليوم.. الحرارة أدنى من معدلاتها والجو ماطر
2023-04-13
اتحاد عمال درعا يقيم دورات تقوية مجانية لأبناء الطبقة العاملة
2023-04-13
المركز الوطني للزلازل: 16 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية
2023-04-13
محافظة دمشق: معالجة تجمعات برك المياه في بعض الشوارع والأنفاق
2023-04-13
الوزير جوخدار يناقش مع غرفة صناعة دمشق وريفها سبل تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الوطنية
2023-04-12
طقس الغد.. أجواء باردة ماطرة وتحذير من الصقيع على المرتفعات ليلاً
2023-04-12
الإسكان العسكرية تفتح باب الاكتتاب على شقق سكنية في عدة محافظات
2023-04-12
رياضة
ميلان يهزم نابولي بدوري أبطال أوروبا
2023-04-13
في المرحلة العاشرة من الدوري السوري بكرة السلة للرجال أهلي حلب يفوز على الوحدة
2023-04-12
الروسي مدفيديف إلى ثمن نهائي بطولة مونت كارلو للتنس
2023-04-12
انتقاء منتخب سورية لكرة الطاولة استعداداً للاستحقاقات القادمة
2023-04-12
ريال مدريد وميلان في مواجهة تشيلسي ونابولي ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-04-12
زفيريف يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة مونتي كارلو للتنس
2023-04-12
إنتر ميلان يحقق فوزاً ثميناً على بنفيكا بدوري أبطال أوروبا
2023-04-12
اقتصاد
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
2023-04-13
زراعة السويداء.. إطلاق مدرسة حقلية لمحصول التفاح وفق نظام الممارسات الزراعية
2023-04-13
ارتفاع أسعار الذهب
2023-04-13
زراعة 4010 دونمات بمحصول العدس بالسويداء للموسم الحالي
2023-04-12
بمشاركة سورية… (أكساد) يعقد المؤتمر الثامن لمسؤولي البحث العلمي والإرشاد الزراعي في الدول العربية
2023-04-12
تركيا تشهد أكبر انخفاض في الإنتاج الصناعي
2023-04-12
توزيع 25 ألف غرسة من التوت الياباني والهندي في القنيطرة
2023-04-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
طقس اليوم.. الحرارة أدنى من معدلاتها والجو ماطر
الطوارئ الروسية: 10 رحلات جوية لنقل مساعدات لمتضرري الزلزال في سورية
الوزير المقداد يصل إلى جدة في زيارة عمل بناء على دعوة من ابن فرحان
وصول طائرة روسية محملة بالمساعدات إلى مطار اللاذقية
كنعاني: وصول وفد إيراني إلى الرياض لتنفيذ الاتفاق حول استئناف العلاقات الرسمية بين البلدين
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توضيح مجال أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الخارج
تجاوباً مع مبادرة الرئيس سعيد بتعيين سفير في دمشق.. سورية تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها
سورية تجدد إدانتها اعتداءات المستوطنين على الأقصى واستنكارها الصمت الدولي على جرائم الاحتلال
وزير الخارجية يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن
أمطار دمشق
2023-04-13
تصوير: كناز عثمان
أمطار دمشق
2023-04-13
Rem
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تصوير: كناز عثمان
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