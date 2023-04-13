موسكو: صفقة الحبوب لن تمدد دون حل خمس مشاكل أساسية تعترضها

موسكو-سانا

جددت وزارة الخارجية الروسية تأكيدها أنه دون إحراز تقدم في حل المشاكل الأساسية المتعلقة بصفقة الحبوب عبر البحر الأسود، فلا داعي للحديث عن أي تمديد بعد الـ 18من أيار المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة تاس: “نعيد التأكيد على أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل خمس مشاكل أساسية، وهي إعادة ربط مصرف (روسلخوزبنك) مع نظام سويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين، إضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ واستعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا، وفك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة”.

ولفتت الخارجية إلى أن صفقة الحبوب تواصل خدمة الصادرات التجارية الحصرية من كييف لصالح الدول الغربية فقط.

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