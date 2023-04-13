ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

بكين-سانا

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من هذا العام بنسبة 38.7 بالمئة، وبلغ 53.845 مليار دولار.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إدارة الجمارك الصينية قولها: إن الصين صدرت خلال الربع الأول بضائع إلى روسيا بقيمة 24.073 مليار دولار، بزيادة قدرها 47.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 في حين زادت الواردات من روسيا بنسبة 32.6 بالمئة، لتصل إلى 29.772 مليار دولار.

وفي نهاية العام 2022 زادت التجارة بين البلدين بنسبة 29.3 بالمئة وبلغت مستوى قياسياً عند 190.271 مليار دولار، فيما حدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في السابق هدفاً يتمثل في مضاعفة التجارة بين البلدين من 100 مليار سنوياً إلى 200 مليار، بحلول عام 2024.

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