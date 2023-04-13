أكثر من 175 ألف خدمة في المراكز الصحية بدرعا العام الجاري

درعا-سانا

قدمت المراكز الصحية في درعا خلال الربع الأول من العام الحالي 175073 خدمة للمراجعين في مجالات اللقاحات وعيادات الأطفال والتغذية وصحة الطفل المتكامل، وغيرها من الخدمات.

مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المراكز الصحية قدمت أيضاً 24104 تحاليل مخبرية للمراجعين، و773 خدمة من خلال عيادات طب الأسنان، مشيراً إلى أن الكوادر الصحية تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وفق الإمكانيات المتاحة.

وتضم محافظة درعا 84 مركزاً صحياً تتوزع على 8 مناطق صحية في درعا وإزرع ونوى والشجرة والحراك وطفس والصنمين وبصرى الشام.

قاسم مقداد

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