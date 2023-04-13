في المرحلة العاشرة من الدوري السوري بكرة السلة للرجال أهلي حلب يفوز على الوحدة

دمشق-سانا

بفارق نقطتين فاز فريق أهلي حلب على الوحدة بواقع 72-70 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الفيحاء بدمشق، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من إياب بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الرجال.

وجاءت نتيجة الأرباع الأربعة بواقع 18-13 نقطة و 28-13 نقطة لفريق الوحدة و 17-12 نقطة و 24-17 نقطة للأهلي.

وفي الجولة ذاتها يلتقي غداً الجيش والنواعير في صالة الفيحاء بدمشق وتشرين والكرامة في اللاذقية والوثبة والجلاء في حمص.

هادي عمران

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