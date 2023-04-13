روسيا: ضغوط الاتحاد الأوروبي على بلغراد مختلقة

بلغراد-سانا

اعتبرت سفارة روسيا في صربيا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي مارسوا عشية بحث مجلس الأمن قضية كوسوفو الضغوط على بلغراد لتنفيذ التزامات مختلقة لم تتعهد بها بريشتينا أصلاً.

ونقلت روسيا اليوم عن السفارة قولها في بيان: “إنه عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في كوسوفو وميتوخيا المقرر في 27 نيسان الجاري يركّز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بصورة شرعية على مشكلة استمرار إرهاب راديكاليي ألبان كوسوفو ضد الصرب في الإقليم”.

كما رحب البيان بتصريحات فوتشيتش خلال اجتماعه مع كارولين زيادة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو والتي قال فيها: إنّ بلغراد تصر على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة واحترام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1244 مشيراً الى أن فوتشيتش أوضح الخطوط الحمر لبلغراد، واستغرب سبب هيستيريا الاتحاد الأوروبي والتهديدات ضد صربيا.

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