روغوف: تصريحات كييف والغرب حول الهجوم المضاد لقوات كييف دعائية

موسكو-سانا

وصف رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف تصريحات كييف والدول الغربية حول توقيت الهجوم المضاد لقوات كييف بالدعائية التي تثير ضجة إعلامية فارغة.

ونقلت روسيا اليوم عن روغوف قوله: “فيما يتعلق بالتصريحات حول الهجوم المضاد فإن أي تصريحات هي معلومات دعائية، لأن الهدف الرئيس للعدو هو إرباكنا بتسمية أوقات مختلفة وتواريخ مختلفة جاهزة أو غير جاهزة”، مشيراً إلى أن كل شخص لديه لعبته الخاصة، ونحن لا ننصح بالاستماع ومحاولة تحليل بيانات العدو لأنها ضوضاء إعلامية.

وكانت صحيفة ذي هيل الأمريكية نشرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال: إن الهجوم المضاد لكييف قد يبدأ الصيف المقبل، في حين أفادت صحيفة واشنطن بوست أن أوكرانيا قررت تأجيل هجوم الربيع المضاد بسبب الظروف الجوية ونقص الذخيرة.

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