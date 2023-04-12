طقس الغد.. أجواء باردة ماطرة وتحذير من الصقيع على المرتفعات ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 10 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يبقى الجو بارداً نسبياً، وبين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات على أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا مع تساقط الثلج على المرتفعات الجبلية العالية، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ليلا وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات شديدة، خاصة على المناطق الجنوبية والوسطى تتجاوز سرعتها 75 كم/ساعة أحيانا، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر متوسط يصبح خفيف ارتفاع الموج خلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة..