بوتين: قطاع الصناعات الفضائية الروسية يتصدر العالم

موسكو-سانا

نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنجاحات التي يحققها قطاع الفضاء والصناعات الروسي، مشيراً إلى أنه تصدر العالم بعدد عمليات إطلاق الصواريخ والرحلات الفضائية خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس بوتين خلال فعاليات جرت في الكرملين بمناسبة يوم (رواد الفضاء) حسب موقع روسيا اليوم: إن صناعة الفضاء الروسية تواصل تطورها وللمرة الأولى في التاريخ استطاعت روسيا إطلاق 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح في غضون سنوات متصدرة العالم بذلك.

وشدد على ضرورة المضي قدماً والعمل بثقة في حقل الفضاء الروسي، مشيراً إلى أن غزاة الفضاء الروس اليوم مثال يحتذى في تعزيز استقلال روسيا التكنولوجي، وعلينا بالتأكيد أن نواصل العمل وتحقيق النجاحات التاريخية المشرقة التي تشرّفنا جميعاً.

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