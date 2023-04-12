ماكرون يتعرض لهجوم خلال زيارة رسمية إلى هولندا

أمستردام-سانا

قام محتج بالتهجم على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى هولندا اليوم، إلا أن مسؤولي الأمن تمكنوا من الإمساك به وطرحه أرضاً.

وذكرت رويترز أن الحادث وقع لدى وصول ماكرون إلى فعالية في جامعة امستردام، مشيرة إلى أنه اليوم الثاني على التوالي الذي تتعطل فيه زيارته الرسمية بسبب المحتجين، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات في فرنسا على مشروع قانون المعاشات.

وتحدث الرجل بعد إلقاء القبض عليه بلغة فرنسية مردداً أغنية شهيرة في الاحتجاجات على إصلاح المعاشات وكلمات الأغنية هي: “نحن هنا.. نحن هنا.. حتى إن لم يرد ماكرون ذلك.. نحن هنا”.

وبينما لحق الغضب ماكرون جراء سياساته المحلية حتى هولندا واجه الرئيس الفرنسي انتقادات أيضاً من الحلفاء الأوروبيين والأمريكيين بسبب سياساته الخارجية.

وكان محتج رشق ماكرون عام 2021 بجسم كروي خلال قيام الأخير بجولة في مدينة ليون الفرنسية في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال نحو أربعة أشهر من ذلك العام.

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