(رحلة مع أنطون تشيخوف) ضمن محاضرة لفرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء

السويداء-سانا

تناولت المحاضرة التي أقامها فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء قراءات قصصية بعنوان “رحلة مع أنطون تشيخوف”.

الشاعر والأديب والمترجم الدكتور ثائر زين الدين أشار إلى أن الأعمال الكاملة للقاص والمسرحي الكبير والمبدع أنطون تشيخوف، الذي لم يعش أكثر من 44 عاماً بلغت مئات القصص التي جمعها الروس في ثلاثين مجلّداً، يقع الواحد منها فيما لا يقل عن 500 صفحة.

ولفت زين الدين إلى أن دار التقدم في الاتحاد السوفييتي السابق أصدرت في عام 1981 مختارات في أربعة مجلدات لأبي القصة القصيرة أنطون تشيخوف، واختارها وترجمها إلى العربية الدكتور أبو بكر يوسف.

كما نوه زين الدين بأنه أنجز المجلد الرابع الذي يضم 98 قصة لتشيخوف ضمن مشروع ضخم لنقل أعماله إلى العربية.

وخلال المحاضرة قرأ الأديب زين الدين مختارات من القصص القصيرة من نتاجات أنطون تشيخوف، الذي كتب عنه كبار كتاب عصره مثل مكسيم غوركي وبوركي ووصفوا فيها إبداعه.

سهيل حاطوم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency