فرار مسلحين أوزبكيين من مركز احتجاز في إندونيسيا عقب قتلهم ضابطاً وإصابة 4 بجروح خطيرة

جاكرتا-سانا

فر ثلاثة مسلحين أوزبكيين من مركز احتجاز في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن قاموا بقتل ضابط طعناً وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن اسوين سيريغار رئيس العمليات في مجموعة شرطة مكافحة الإرهاب قوله: إن “ثلاثة أشخاص اخترقوا سقف غرفة الاحتجاز وهاجموا الضباط وقاموا بطعن ضابط الهجرة بعد أن انتزعوا سكاكين من حجرة المؤن”.

وأضاف سيريغار: إن “الرجال الثلاثة كانوا من بين أربعة مواطنين أوزبكيين احتجزوا عقب ورود معلومات من جهاز أمن الدولة في أوزبكستان، مفادها أنهم أعضاء في جماعة “كتيبة التوحيد والجهاد” المرتبطة بتنظيم القاعدة”.

وأشار سيريغار إلى أنهم “وصلوا إلى إندونيسيا قادمين من تركيا في شباط الماضي، واكتشفت السلطات أنهم يقومون بنشر الدعاية وتجنيد أتباع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم احتجازهم في مركز احتجاز غرب جاكرتا في انتظار إجراءات الترحيل”.

وأوضح أن “اثنين من المهاجمين سافروا إلى سورية وانضموا إلى معسكر تدريب للمسلحين هناك”.

وأظهر تحقيق أولي أن الهجوم جاء بسبب مخاوف بين أولئك الأشخاص من ترحيلهم إلى وطنهم، بعد أن زارهم قنصليون من سفارة أوزبكستان.

ومنذ آذار 2022 كانت “كتيبة التوحيد والجهاد” وهي فصيل منشق عن منظمة متشددة تدعى “جنات اوشكلاري” مدرجة في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي لعلاقتها بتنظيم القاعدة.

ووفقاً لمجلس الأمن فإن التنظيم يضم نحو 500 مقاتل ويعمل تحت مظلة تنظيم “جبهة النصرة” المتطرف في محافظات حماة وإدلب واللاذقية.

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