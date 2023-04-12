روسيا تفرض عقوبات على 333 مواطناً كندياً

موسكو-سانا

أعلنت روسيا منعها 333 مواطناً كندياً من دخول أراضيها، وذلك رداً على عقوبات كندية بحق مواطنين وشركات روسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم نقله موقع روسيا اليوم: “نظراً للعقوبات المعادية لروسيا والتي يفرضها نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشكل دوري على المسؤولين والسياسيين والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية والرياضيين من روسيا وكذلك جميع من لا يعجبهم (التيار الرئيسي) في أوتاوا وسلطات كييف النازية الجديدة المدعومة منه، يمنع الدخول إلى روسيا على أساس دائم لـ 333 مواطناً كندياً.

وأضاف البيان: “عملاً بمبدأ حتمية العقوبة ورداً على التصرفات العدائية لأوتاوا أدرج الجانب الروسي في القائمة السوداء ممثلين عن القيادة الكندية والبرلمانيين والسياسيين من مختلف المستويات والنشطاء العامين والرياضيين الذين تورطوا في نشر الكراهية الشعواء لروسيا في بلادهم”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف أيضاً إلى تشجيع أولئك الموجودين في القائمة السوداء على تغيير سلوكهم.

وفرضت كندا أمس عقوبات على 14 شخصية و34 شركة من روسيا وذلك تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إلى أوتاوا.

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