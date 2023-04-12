الإسكان العسكرية تفتح باب الاكتتاب على شقق سكنية في عدة محافظات

دمشق-سانا

أعلنت مؤسسة الإسكان العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في المحضر 508 توسع الحي الأول بقرى الأسد بالديماس ومشروع 140 شقة ضاحية الحمدانية بحلب والقامشلي وضاحية بوقا باللاذقية، وضاحية مصياف بمصياف وضاحية الثورة في دير الزور.

ووفق بيان للمؤسسة تلقت سانا نسخة منه يبدأ الاكتتاب على الشقق اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الأربعاء وحتى نهاية يوم الاثنين الـ 8 من أيار المقبل، وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب.

ودعت المؤسسة الراغبين بالاكتتاب إلى مراجعة فرع الإسكان 30 عدرا طريق حرستا دمشق أو مراجعة دوائر السكن بمناطق الاكتتاب للاطلاع على دفاتر الشروط والوثائق المطلوبة.

وحددت المؤسسة أرقاماً هاتفية في حال الرغبة بالاستفسار للاتصال مع فرع الإسكان 30 عدرا على الرقم 0115774050 ودائرة السكن بالمنطقة الجنوبية على الرقم 0115774086 والمنطقة الساحلية على الرقمين 0412401020 و0412401030 ودائرة السكن 1 بالمنطقة الشمالية على الرقم 0215729470 ودائرة السكن بالمنطقة الوسطى على الرقمين 0312767989 و0312767973 ورقم الهاتف لمكتب السكن بمصياف 0337710748 ورقم دائرة السكن بالمنطقة الشرقية على الرقم 052220597.

مدا علوش

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