نحو 679 مليوناً مبيعات زيوت حماة خلال ثلاثة أشهر

حماة-سانا

حققت شركة زيوت حماة خلال الربع الأول من العام الجاري مبيعات بلغت 678 مليوناً و642 ألف ليرة سورية، من بيع منتجاتها من زيت القطن المكرر والصابون، حسب مدير عام الشركة المهندس عبد المجيد قلفة.

أوضح قلفة لمراسلة سانا أن المبيعات شملت 55 طناً من زيت بذور القطن، فضلاً عن بيع 1000 كيلو غرام من الصابون، مبيناً أن أرباح الشركة خلال هذه الفترة بلغت نحو 272 مليون ليرة.

وقال: إن الشركة تنتج الزيت النباتي المستخرج من بذور القطن إضافة إلى إنتاج مادة الكسبة واللنت والصابون، حيث يباع الزيت النباتي إلى المؤسستين السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية، وصالات البيع التابعة لوزارة الصناعة، ومنفذ البيع التابع للشركة.

ولفت إلى أن بيع مادة زيت القطن يتم بموجب البطاقة العائلية بكمية 2 ليتر لكل بطاقة، بينما تسلم مادة الكسبة إلى المؤسسة العامة للأعلاف، فيما تباع مادة اللنت عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.

وأشار قلفة إلى أن الشركة استلمت 700 طن من البذور الصناعية الناتجة عن حلج الأقطان المحبوبة من محلج العاصي، استعداداً للبدء بعملية عصر البذور لاستخراج زيت بذور القطن منها، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مشروع لتعبئة الزيوت بأحجام وعبوات مختلفة.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية

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