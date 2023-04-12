بطاقة 100 ألف طير سنوياً… دواجن حمص تدخل على خط إنتاج لحم الفروج

حمص-سانا

أعلن مدير عام منشأة دواجن حمص الدكتور محمد قيمر أن إنتاج المنشأة من البيض منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الثالث تجاوز 5 ملايين و867 ألف بيضة مائدة، بنسبة تنفيذ 101 بالمئة.

وبين قيمر في تصريح لمراسلة سانا أن لدى المنشأة فوج أمات بياض سيدخل بالإنتاج خلال الشهر القادم، وستقوم المنشأة بتربية أفواج فروج لحم اعتباراً من هذا الشهر بخطة سنوية تبلغ مئة ألف طير.

وأشار إلى أن مبيعات المنشأة خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 4.4 مليارات ليرة، مشيراً إلى أن المنشأة تشغل 39 عاملاً، موزعين بين عمال عاديين وفنيين من كل الاختصاصات، وبنظام مناوبات على مدار اليوم.

ولفت قيمر إلى الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المذبح نصف الآلي التابع للمنشأة في المنطقة الصناعية بحمص في الشهر الماضي، مشيراً إلى أهمية دور المنشأة في التدخل الإيجابي في السوق، ولتوفير البروتين الحيواني للمواطن وبالسعر المخفض فإنه يتم بيع بيض المائدة في صالة بيع بحي وادي الذهب بالسعر التمويني الصادر عن مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة، ويجري العمل لافتتاح مراكز أخرى في المحافظة.

وقال قيمر: إن المنشأة تقوم ببيع البيض إلى جهات القطاع العام كمجلس المدينة والشركة العامة للفوسفات والمناجم ومؤسسة الإسكان العسكري حسب السعر التمويني، كما تقوم بتأمين بيض المائدة لصالح التعيينات العسكرية مشيراً إلى أن المنشأة تعاني كما باقي قطاع الدواجن من غلاء أسعار المواد العلفية، والتي تشكل 75 بالمئة من تكلفة الإنتاج.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية

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