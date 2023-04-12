السويداء.. 4576 مستفيداً من أنشطة توعوية بخطر مخلفات الحرب

السويداء-سانا

استفاد 4576 شخصاً في محافظة السويداء من أنشطة توعوية نظمها متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري حول خطر مخلفات الحرب، والألغام القابلة للانفجار.

وأشار رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء الدكتور نواف قرموشي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الاستفادة شملت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في 21 قرية شرائح اجتماعية مختلفة من الأطفال والنساء والشباب والمزارعين والطلاب وغيرهم، وذلك بهدف حمايتهم من خطر مخلفات الحرب والألغام القابلة للانفجار.

وبين أن الأنشطة التي جاءت بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضمنت قيام متطوعي الفرع بإيصال رسائل توعية وإرشادات للأهالي، والإجابة عن تساؤلاتهم، وتنظيم زيارات منزلية للعائلات وجلسات توعوية وعروض مسرحية وأنشطة حركية تتعلق جميعها بالمخلفات غير المنفجرة وأنواعها ودلالاتها، وطرق التصرف الآمن للوقاية من خطرها.

ولفت قرموشي إلى أن فرع المنظمة بدأ في الرابع من الشهر الحالي الذي يصادف اليوم الدولي للتوعية بمخاطر مخلفات الحرب بتكثيف أنشطة التوعية بهذا الخصوص، والتي تستمر لنهاية الشهر الحالي.

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