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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية العراقية: بغداد كانت ولا تزال تدعم عودة سورية إلى محيطها العربي
2023-04-12
تجاوباً مع مبادرة الرئيس سعيد بتعيين سفير في دمشق.. سورية تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها
2023-04-12
سورية تجدد إدانتها اعتداءات المستوطنين على الأقصى واستنكارها الصمت الدولي على جرائم الاحتلال
2023-04-12
بمشاركة سورية… افتتاح معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية
2023-04-11
وزير الخارجية يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن
2023-04-11
كنعاني: يجب التحرك دولياً ضد وجود قوات الاحتلال الأمريكي في سورية
2023-04-10
محافظ اللاذقية يبحث مع رئيسة مؤسسة الفارابي في كازاخستان جوانب الدعم وآلية الاستفادة من المساعدات
2023-04-10
محليات
السويداء.. 4576 مستفيداً من أنشطة توعوية بخطر مخلفات الحرب
2023-04-12
ترميم الأجزاء المتضررة بفعل الزلزال من جامع الإمام إسماعيل في سلمية
2023-04-12
المركز الوطني للزلازل: تسجيل هزة أرضية ضعيفة شمال شرق حماة
2023-04-12
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بارد نسبياً
2023-04-12
المركز الوطني للزلازل: 8 هزات ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-04-12
تكريم عدد من مدرسي وطلاب مدرسة محمد عيد كحلوس المهنية بدمشق
2023-04-12
يوم مفتوح للأطفال بريف درعا بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام
2023-04-11
رياضة
إنتر ميلان يحقق فوزاً ثميناً على بنفيكا بدوري أبطال أوروبا
2023-04-12
تشرين يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة الأندية أبطال العرب
2023-04-11
مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا
2023-04-11
إعادة مباراة كرة القدم التي شهدت التدافع المميت في أندونيسيا دون جمهور
2023-04-11
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ينطلق اليوم
2023-04-11
تعادل مخيب لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
2023-04-10
بيريتيني إلى الدور الثاني من بطولة مونتي كارلو
2023-04-10
اقتصاد
أكثر من 270 ألف غرسة مثمرة و55 ألفاً حراجية تم تسويقها وتوزيعها في ريف دمشق
2023-04-12
نحو 679 مليوناً مبيعات زيوت حماة خلال ثلاثة أشهر
2023-04-12
بطاقة 100 ألف طير سنوياً… دواجن حمص تدخل على خط إنتاج لحم الفروج
2023-04-12
زراعة درعا: تقديرات بإنتاج 10500 طن من البصل الجاف
2023-04-12
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه أكبر أزمة ائتمان منذ سنوات
2023-04-12
ثلاثة آلاف هكتار خطة زراعة محصول البندورة في درعا
2023-04-12
محلج العاصي يورد 1110 أطنان بذور قطن إلى شركتي زيوت حماة وسكر حمص
2023-04-12
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الشريط الإخباري
تجاوباً مع مبادرة الرئيس سعيد بتعيين سفير في دمشق.. سورية تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها
سورية تجدد إدانتها اعتداءات المستوطنين على الأقصى واستنكارها الصمت الدولي على جرائم الاحتلال
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بارد نسبياً
بدء إدراج الكتل النقدية الخاصة بالمنحة في الصرافات اعتباراً من الغد
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري من ريف الحسكة
وصول باخرة مساعدات روسية إلى مرفأ طرطوس لتوزيعها على المتضررين من الزلزال- فيديو
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 150 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
مجلس الوزراء يناقش آليات تعزيز دور مؤسسات القطاع العام
وزير الخارجية يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7300 ليرة للدولار الواحد
ترميم الأجزاء المتضررة بفعل الزلزال من جامع الإمام إسماعيل في سلمية
2023-04-12
ــ تصوير: محي الدين فهد
ترميم جامع الإمام إسماعيل
2023-04-12
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