6 اكتشافات للنفط والغاز في الجزائر

الجزائر-سانا

أعلنت شركة “سوناطراك” الجزائرية اليوم اكتشاف 6 حقول نفط وغاز خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الشركة الجزائرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن اثنين من هذه الاكتشافات كانا في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين “بي آر إم- 1″، و”بي إم دي-1” مشيرة إلى تسجيل تدفق قدره 5699 برميل من النفط و170 ألف متر مكعب من الغاز يومياً على مستوى البئر الأولى، في حين سجل البئر الثانية تدفقاً يومياً بمقدار 4856 برميل من النفط و256 ألف متر مكعب من الغاز.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الاكتشافات تؤكد الإمكانات النفطية والغازية الهامة المتواجدة بمنطقة تقرت الواقعة جنوب شرقي الجزائر موضحة أنه تم حفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات.

وأنتجت البئر الأولى “إتش إيه إم- 1 بيس” تدفقاً يومياً يبلغ 129 ألف متر مكعب من الغاز و239 برميل من المكثفات انطلاقاً من المكمن الأول و1905 براميل من النفط و137 ألف متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

كما أعلنت شركة “سوناطراك” في اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر “كيه إيه آر س3″، إذ سجلت معدّلات تدفق يومية بلغت حوالي 337 ألف متر مكعب من الغاز و1504 براميل من المكثفات.

أما الاكتشاف السادس للنفط والغاز، فكان في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئر “إل جي إل- 2” إذ سجلت تدفقاً يومياً مقداره 453 برميلاً من النفط و168 ألف متر مكعب من الغاز.

وحققت الجزائر سبعة اكتشافات نفطية خلال العام الماضي، شملت أربعة اكتشافات نفطية وثلاثة اكتشافات غازية.

وكانت الجزائر أعلنت عن تحقيق رقم قياسي في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي 2022، بعد ارتفاع الصادرات بحوالي 56 مليار متر مكعب.

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