وقفة تضامنية في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة- سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية المجتمع الدولي بضرورة عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، والتحرك الفعلي العاجل لإنهاء معاناتهم في معتقلاتها.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن الفلسطينيين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية، وذوي الأسرى والمتضامنين معهم أمام مكتب الصليب الأحمر بطولكرم رفعوا العلم الفلسطيني وصور الشهداء والأسرى ولافتات تندد بالصمت إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وخاصة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والتنكيل واستمرار اعتقال الأطفال والمرضى.

وطالب المشاركون المؤسسات الإنسانية والحقوقية بما فيها الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى، في ظل الانتهاكات الوحشية المنافية للإنسانية بحقهم، وخاصة منهم الأسير المريض بالسرطان وليد دقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency