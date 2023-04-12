الطقس غداً بارد نسبياً مع فرصة لهطل أمطار غزيرة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها بشكل ملموس لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بارداً نسبياً وبين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، مع احتمال تساقط الثلج على المرتفعات الجبلية العالية.

وأشارت المديرية إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلو متر في الساعة أحياناً خاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى عالي الموج أحياناً على الساحل الجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 15 / 8 المنطقة الجنوبية 14 / 7 المرتفعات الجبلية 8 / 2 المنطقة الوسطى 15 / 9 المنطقة الساحلية 18 / 13 المنطقة الشمالية 16 / 9 منطقة الجزيرة 21 / 8 المنطقة الشرقية 22 / 10 منطقة البادية 16 / 7

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency