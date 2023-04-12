البنك المركزي الفلبيني: هيمنة الدولار ستتراجع

مانيلا-سانا

أعلن رئيس البنك المركزي الفلبيني فيليب ميدالا، أن هيمنة الدولار في العالم ستتراجع، وأن قيام عالم متعدد العملات بات أمراً ضرورياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميدالا قوله على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن : “نريد عالماً متعدد العملات، لكن العملات الأخرى حتى الآن ليس لديها الأسواق الدولية اللازمة لدعمها، وهذه هي ميزة الدولار الأمريكي، هناك سوق كبير جداً للأوراق المالية الحكومية” معرباً عن اعتقاده بأنه بمرور الوقت سيصبح الدولار أقل هيمنة”.

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