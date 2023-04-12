فتوح يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إدانته جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأحدثها اعتداء قواته اليوم على شبان فلسطينيين في قرية دير الحطب شرق نابلس، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وهم “سعود طيطى” و”محمد أبو ذراع” وإصابة ثالث بجروح.

ووصف فتوح في بيان أوردته وكالة “وفا” هذه الجرائم بأنها “جرائم حرب”، داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، وعلى رأسهم ايتمار بن غفير الوزير في حكومة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق القرارات الأممية ذات الصلة بما يضمن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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