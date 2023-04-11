الفاو: رغم انخفاض أسعار الغذاء العالمية لا تزال أعلى بنسبة 30 بالمئة من متوسط عام 2020

روما-سانا

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، أنه رغم انخفاض أسعار الغذاء العالمية خلال العام الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 30 بالمئة من المتوسط في عام 2020.

وقالت الفاو في تقرير لها اليوم: إن “مؤشر أسعار الغذاء انخفض في شهر آذار الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي، وبلغت نسبة الانخفاض 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، و 20.5 بالمئة على أساس سنوي، أو من الذروة التي بلغها في شهر آذار من عام 2022.

وأضافت: إن “تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية بقي مرتفعاً في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً، حيث يعاني الكثير منها من التضخم”.

ولفت التقرير إلى أن “معدلات التضخم لبعض السلع الغذائية انخفضت مثل القمح خلال الأشهر الأخيرة، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يشعر المستهلكون بالآثار”.

وذكر التقرير أن “الانخفاض في المؤشر في شهر آذار عن الشهر السابق كان بسبب انخفاض الأسعار الدولية للحبوب والزيوت النباتية، وانخفاض طفيف في أسعار الألبان قابلته جزئياً بعض الزيادات في أسعار السكر واللحوم”.

وأشارت الفاو إلى أن “جزءاً كبيراً من الانخفاض يمكن تعزيته إلى وفرة الإمدادات، وتوقعات أفضل لإنتاج السلع الغذائية الرئيسية”، مؤكدة أن “إنتاج القمح في معظم مناطق الإنتاج الرائدة يظهر إمكانات أكبر”.

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