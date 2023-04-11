إعادة مباراة كرة القدم التي شهدت التدافع المميت في أندونيسيا دون جمهور

جاكرتا-سانا

قال مسؤولون إن مباراة الإعادة بين بيرسيبايا واريما في الدوري الأندونيسي لكرة القدم والتي توقفت العام الماضي بسبب واحدة من أسوأ كوراث التدافع في الملاعب العالمية، انطلقت اليوم دون حضور مشجعين.

ونقلت رويترز عن نادي بيرسيبايا قوله عبر حسابه على انستغرام: إن “المباراة دون جمهور حسب التصريح الصادر عن الشرطة”.

وكان عدد قليل من الإعلاميين ومسؤولي النادي وأفراد الأمن يجلسون على المقاعد لمتابعة المباراة، فيما تواجد المئات من رجال الشرطة في دوريات حراسة خارج الاستاد.

وكان المنافسان اللدودان بيرسيبايا واريما التقيا آخر مرة في تشرين الأول الماضي عندما انتهت مباراتهما بتدافع، قتل فيه 135 شخصاً.

ولقي كثيرون مصرعهم أثناء فرارهم إلى المخارج بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود.

وكانت نتيجة المباراة السابقة دون أهداف حتى الدقيقة الـ 21.

وواجهت كرة القدم الأندونيسية مجموعة من المشكلات خلال الأشهر الأخيرة، ففي آذار الماضي تم حرمان البلاد من حقها في استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بعد حالة الغضب التي سرت في البلاد، بشأن مشاركة (كيان الاحتلال الإسرائيلي).

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