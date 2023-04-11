بوتين: الاقتصاد الروسي ينمو بانتظام

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي يواصل نموه بتتابع وبصورة منتظمة، بينما سيحقق الناتج الروسي نمواً ملحوظاً حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله في اجتماع حكومي: إن مؤشرات النمو هذه جاءت بعد أن انطلقت الحكومة من أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض 0.8 المئة هذا العام.

وأشار بوتين إلى أن إيرادات الميزانية الروسية بلغت في الربع الأول من العام الجاري مستوى 13 تريليون روبل، متوقعا زيادة إيرادات الميزانية من قطاعات غير النفط والغاز في الربع الثاني من العام ذاته.