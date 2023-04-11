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يوم مفتوح للأطفال بريف درعا بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام

2023-04-11

درعا-سانا

نظم فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا يوماً مفتوحاً في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا إلى أن عدد المشاركين في اليوم المفتوح نحو 141 طالب مدرسة، مبيناً أن فعاليات اليوم تضمنت مسرح دمى وشخصية الحكواتي وأنشطة حركية وترفيهية، مع توزيع مواد توعية على الأطفال، حاول من خلالها المتطوعون إيصال رسائل السلامة والحماية من مخاطر مخلفات الحرب للمشاركين.

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