افتتاح عيادتين جديدتين في مشفى الشهيد مازن إبراهيم في الشيخ بدر بطرطوس

طرطوس-سانا

في إطار خطة زيادة الخدمات الطبية الصحية والنوعية المقدمة للمواطنين، افتتح مشفى الشهيد مازن إبراهيم عيادتين جديدتين باختصاصي جراحة الأطفال وجراحة الأوعية.

وأوضح مدير المشفى الدكتور حسان حسن في تصريح لمراسلة سانا أن المشفى يقدم حوالي 300 ألف خدمة صحية سنويا لأبناء منطقة الشيخ بدر وريفها، لافتاً إلى أن العيادات الجديدة توفر للمرضى مجموعة شاملة من الخدمات الطبية، كإجراء وصلات شريانية “والفيستولر” لمرضى القصور الكلوي وغيرها، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية.

الدكتور علي سلامة اختصاص جراحة أوعية بين أن عيادة جراحة الأوعية تؤمن خدمات تشخيص وعلاج جميع أنواع أمراض الأوعية الدموية، منها إيكو دوبلر وغرفة عمليات مجهزة بشكل كامل لاستقبال جميع الحالات، ما يوفر على المواطنين الكثير من الجهد والوقت، ويخفف عنهم التكاليف المادية المترتبة عليهم لأنهم كانوا يضطرون للذهاب إلى العيادات الخاصة أو الاتجاه إلى المدينة.

وعبر عدد من المراجعين عن ارتياحهم لافتتاح العيادتين اللتين ساهمتا في تخفيف الأعباء عن المرضى، حيث أصبح بالإمكان إجراء الفحوص والجراحة اللازمة في المشفى بدلا من الذهاب إلى مشفى الباسل بطرطوس أو مشاف أخرى.

راما ضوا