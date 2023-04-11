الصين تطالب اليابان بوقف أنشطتها التي تنتهك سيادة البلاد

طوكيو-سانا

طالبت الصين اليوم اليابان بوقف أنشطتها التي تنتهك سيادة الأراضي الصينية، وتقوض المصالح والحقوق البحرية للبلاد وتعقد الوضع فضلاً عن مطالبتها بوقف التدخل في قضية تايوان.

وشددت الصين خلال عقدها الجولة الـ 15 من المشاورات رفيعة المستوى حول الشؤون البحرية على موقفها الرسمي حول التحركات اليابانية السلبية الأخيرة المتعلقة بقضايا بحر الصين الشرقي وجزر دياويو وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.

كما أعرب الجانب الصيني عن قلقه من الخطة اليابانية المتعلقة بتصريف المياه الملوثة نووياً في المحيط الهادئ، وحثها على مواجهة المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي، واتخاذ موقف مسؤول تجاه البيئة البحرية وصحة الإنسان والتعامل مع الأمر بطريقة منفتحة وشفافة وعلمية وآمنة.

وخلال المحادثات توصل الجانبان إلى ضرورة تسريع الاتصال المباشر في إطار آلية الاتصال البحري-الجوي لإدارات الشؤون الدفاعية في البلدين، وتعزيز تعاونهما في عمليات البحث والإنقاذ البحري ومكافحة الجريمة البحرية العابرة للحدود والصيد غير المشروع والتعامل مع النفايات البلاستيكية البحرية.

واتفق الجانبان على مبدأ عقد الجولة الـ 16 من المشاورات رفيعة المستوى حول الشؤون البحرية بين الصين واليابان هذا العام في الصين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency