الصين.. تعاوننا مع روسيا ليس موجهاً ضد أي دولة

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين أن التعاون العسكري بين روسيا والصين ليس موجهاً ضد أي دولة ولا يشكل خطراً على أحد.

وقال وانغ في تصريح لوكالة تاس تعقيباً على التقرير السنوي لوزارة الخارجية اليابانية المسمى بالكتاب الأزرق: “أوضحنا موقفنا مراراً أن التعاون بين الصين وروسيا ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث، فهو يتماشى ويتوافق مع القانون الدولي والممارسات العملية المرتبطة به، ولا يشكل تهديداً لأي دولة، ولا يحق لأحد الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بهذا الصدد”.

ودعا وانغ اليابان إلى تصحيح ممارساتها الخاطئة المتمثلة في تصعيد التوترات الإقليمية والتوقف عن الاستفزاز وخلق المواجهات بين التكتلات واتباع سياسة بناءة عوضاً عن ذلك لبناء علاقة مستقرة مع الصين.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية أصدرت بيانها السنوي المعروف باسم (الكتاب الأزرق)، وينص على أن الإجراءات المشتركة للقوات المسلحة الصينية والروسية بالقرب من الحدود اليابانية تشكل مصدر قلق لأمن اليابان.

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