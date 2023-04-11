بأعوامها الـ15.. فتاة تنجز معرضاً بـ62 لوحة في ثقافي القامشلي

القامشلي-سانا

قاومت بلوحاتها مرض السرطان، فأنجزت اليافعة دينيز عثمان ذات الـ15 عاماً معرضاً فنياً خاصاً بأعمالها، احتضنه المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي.

دينيز بينت في تصريحها لمراسلة سانا أن لوحاتها البالغ عددها 62 لوحة جسدت الكثير من المواضيع والقصص، ومنها لوحة عن خارطة سورية وقد وضع عليها ضماد في إشارة للجروح التي أصابتها نتيجة الحرب، لكنها بقيت قوية وصامدة.

بدورها أشارت والدة اليافعة عزيزة علي إلى أن ابنتها قامت برسم اللوحات خلال فترة مرضها متحدية الظروف الصحية والنفسية الصعبة التي تمر بها، لافتةً إلى أن المعرض اليوم كان بمثابة رسالة إنسانية قدمها المركز الثقافي العربي بالقامشلي، لتشجيع ودعم الأطفال واليافعين وتنمية مواهبهم.

رئيسة المركز الثقافي بالقامشلي فائزة القادري أوضحت أن الهدف من المعرض هو تشجيع ودعم دينيز التي تعاني من مرض السرطان، وأضافت: “من هنا يأتي دورنا كمثقفين للوقوف معها بكل الوسائل المتاحة لتتجاوز مرحلة صعبة من حياتها”، مشيرة إلى أن البيئة المحيطة بمريض السرطان لها دور كبير في نفسيته التي تنعكس بشكل كبير على علاجه، فرفع معنوياته وشعوره بمحبة الآخرين يجعله يتحمل هذا الألم.

نوف الضمن

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