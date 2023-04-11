مشفى ابن النفيس.. أكثر من 121 ألف خدمة طبية خلال الربع الأول من العام الجاري

دمشق-سانا

قدم مشفى ابن النفيس بدمشق أكثر من 121 ألف خدمة طبية خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 757 عملاً جراحياً وفق مدير المشفى الدكتور نزار إبراهيم.

وبين الدكتور إبراهيم في تصريح لـ سانا أنه راجع المشفى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آذار 15852 مريضاً في العيادات الخارجية، و12860 مريضاً في قسم الإسعاف، تم قبول 2580 مريضاً منهم ضمن المشفى، فيما استقبل قسم العناية المشددة 218 مريضاً.

وأوضح إبراهيم أن المشفى وفر 3517 جرعة كيميائية لمرضى الأورام و1968 جلسة معالجة فيزيائية، وأجرى نحو 57 ألف تحليل مخبري، و4666 تخطيط قلب، ونحو 17 ألف صورة شعاعية وإيكو.

وكان مشفى ابن النفيس بدمشق سجل خلال العام الماضي 502 ألف خدمة طبية وقبول لأكثر من 10 آلاف مريض.

راما رشيدي

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