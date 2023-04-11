تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في السويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة السويداء عدداً من الضبوط التموينية بحق فعاليات خدمية وتجارية مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل اليوم أن الضبوط طالت صاحب إحدى وسائط النقل العاملة على خط في ريف المحافظة جراء التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمه بمبلغ 8 ملايين ليرة سورية، بعد تنظيم الضبط اللازم وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً.

ولفت مهنا إلى أن الضبوط شملت أيضاً عدة فعاليات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، مشيراً إلى أن المديرية تواصل تسيير دورياتها على الأسواق لقمع المخالفات وتلقي الشكاوى الهاتفية والخطية لمعالجتها أصولاً.

عمر الطويل

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