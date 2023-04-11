مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

وفي السياق نفسه شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأقامت الحواجز على الطرقات المؤدية للأقصى، ومنعت الشبان الفلسطينيين من دخول الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين فيه، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات منهم.

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