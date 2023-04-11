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الولايات المتحدة تنهي حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بكورونا

2023-04-11

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وبشكل رسمي إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البيت الأبيض قوله: إن بايدن “وقع على قانون أقره الكونغرس في وقت سابق ينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء كوفيد 19”.

ويضع هذا القرار حداً للتمويلات الضخمة لاختبارات كوفيد واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى، في محاولة لتحرير الاقتصاد الأمريكي من قبضة الوباء العالمي.

ورغم هذا الإنهاء إلا أن الغموض لا يزال يلف الوضع على الحدود مع المكسيك، حيث يتم العمل بإجراء مرتبط بحالة الطوارئ ويحمل اسم “البند42” للتشدد في قبول الوافدين غير المسجلين عبر الحدود الجنوبية.

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