دونيتسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها للمناطق السكنية

موسكو-سانا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن قوات نظام كييف قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت سبوتنيك عن الممثلية قولها في بيان نشرته على صفحتها في موقع التلغرام: إنه “تم الإبلاغ عن 15 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وأطلق ما مجموعه 74 مقذوفاً بعيارات مختلفة تجاه مناطق مختلفة في دونيتسك”.

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في دونيتسك وفلاديميروفكا وكومسومولسكويا وياسينوفاتايا أوزريانوفكا وفيرخنيتوريتسك.

وتم تسجيل 120 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأراضي دونيتسك خلال يوم أمس.

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