تعادل مخيب لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تعادل فريق برشلونة اليوم مع ضيفه جيرونا دون أهداف على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو لحساب الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني.

وسيطر لاعبو برشلونة على أغلبية فترات المباراة، واستحوذوا على الكرة لكنهم فشلوا في تسجيل الأهداف ليبقى التعادل سيد الموقف ويفشل برشلونة بتوسيع الفارق إلى 15 نقطة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني كما رفع جيرونا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

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