مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون نتيجة إطلاق نار من قبل مسلح بمدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية.

ونقلت شبكة أخبار “سي بي اس” الأمريكية عن جاكليين غوين فيلارويل الرئيسة المؤقتة لشرطة لويزفيل مترو قولها في بيان صحفي: إن مسلحاً قام بفتح النار على فرع البنك الوطني القديم وسط مدينة لويزفيل، وخلال تبادل إطلاق النار مع الأمن قُتل أربعة أشخاص، وأصيب تسعة آخرون بجروح، ثلاثة منهم بحالة حرجة.

وأضاف المصدر: إن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم وتحديد هويته وهو موظف يعمل في البنك.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي، وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.

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