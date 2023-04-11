النفط يغلق منخفضاً

نيويورك-سانا

أٌغلقت أسعار النفط على انخفاض اليوم بعد تحقيقها مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، إذ تغلب القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على احتمال نقص الإمدادات بسبب تخفيض أوبك بلس للإنتاج.

وذكرت رويترز أن خام برنت أغلق منخفضاً 96 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 54.58 دولاراً للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط أيضاً 94 سنتاً أو 0.1 بالمئة إلى 79.74 دولاراً.

وانخفض الخامان القياسيان في وقت سابق بأكثر من دولار واحد من الجلسة.

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