SCS-NET
الشريط الإخباري

النفط يغلق منخفضاً

2023-04-10

نيويورك-سانا

أٌغلقت أسعار النفط على انخفاض اليوم بعد تحقيقها مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، إذ تغلب القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على احتمال نقص الإمدادات بسبب تخفيض أوبك بلس للإنتاج.

وذكرت رويترز أن خام برنت أغلق منخفضاً 96 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 54.58 دولاراً للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط أيضاً 94 سنتاً أو 0.1 بالمئة إلى 79.74 دولاراً.

وانخفض الخامان القياسيان في وقت سابق بأكثر من دولار واحد من الجلسة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

أسعار النفط تسجل صعوداً للأسبوع الثالث على التوالي

لندن-سانا تتجه أسعار النفط نحو تسجيل ثالث صعود أسبوعي على التوالي، على خلفية قرار (أوبك …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved