حفل إفطار لعمال النظافة في طرطوس

طرطوس-سانا

أقام مجلس مدينة طرطوس بالتعاون مع عدد من الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة حفل إفطار وتكريم لـ 80 عاملاً من عمال النظافة تقديراً لتفانيهم بعملهم وذلك في مطعم هاواي بأحد أحياء المدينة.

رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين أشار في تصريح للصحفيين أن عمال النظافة يقومون بعمل كبير ومضاعف في ظل ظروف صعبة ما يجعلهم يبذلون المزيد من الجهد والتعب لافتاً إلى أن حفل اليوم بمثابة ثناء وتقدير لهم ورد جزء بسيط لقاء عمل مضني وتحفيزاً لهم للاستمرار بهمة عالية كما كانوا دائماً متمنياً أن يشعر كل مواطن بقيمة ما يقدمه له عمال النظافة لتبقى شوارع وأحياء المدينة نظيفة ذات مظهر حضاري.

المهندس مدحت زيدو مدير النظافة في مجلس المدينة رأى أن حفل الإفطار خطوة هامة تحفز العمال على العمل أكثر مع قدوم الموسم السياحي معتبراً أنهم نموذجاً للإخلاص في العمل.

واعتبر طارق الخطيب أحد الفعاليات الاقتصادية المساهمة بحفل الإفطار أن عمال النظافة يستحقون منا كل التقدير مع الدعم والتحفيز لأنهم ينجزون عملهم على أكمل وجه بكل إخلاص وأمانة لذلك ما يقدم لهم يبقى أقل بكثير مما يقدمونه.

بدورهم أكد عدد من العمال المكرمين أن هذه البادرة الطيبة لفتة كريمة من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي والشعور الإنساني بقيمة عملهم ما يجعلهم أمام مسؤولية أكبر للاستمرار بهمة عالية وتقديم المزيد من العطاء في مختلف الظروف.

حضر الحفل محافظ طرطوس عبد الحليم خليل وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين وعدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية.

فاطمة حسين

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