بوتين يدعو لتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل لتحسين مؤشرات الديموغرافيا الإقليمية

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع حاكم إقليم بريموريا أوليغ كوزيمياكو اليوم إلى تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل كطريقة أساسية لتحسين المؤشرات الديموغرافية الإقليمية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله: إن المؤشرات في المجالات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم تظهر نتائج جيدة جداً أو مُرضية.

بدوره لفت حاكم إقليم بريموريا إلى أن قرابة 47000 شخص من سكان الإقليم حسنوا ظروفهم المعيشية، بما في ذلك بفضل برنامج الرهن العقاري لمنطقة الشرق الأقصى.

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