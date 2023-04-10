طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وزخات رعدية متوقعة فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق مع تيارات جنوبية غربية رطبة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع هطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحياناً وخاصة فوق المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 50 كم/سا أحياناً تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…