500 وجبة إفطار يومياً تقدمها جمعية معضمية الشام الخيرية

ريف دمشق-سانا

أكثر من 5 آلاف عائلة تستفيد من خدمات جمعية معضمية الشام الخيرية، من بينها 2000 عائلة خلال شهر رمضان المبارك بمختلف أنواع المساعدات التي تقدمها الجمعية، ومن بينها توزيع أكثر من 500 وجبة إفطار يومية تكفي لإطعام نحو 1500 شخص من المحتاجين.

رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود الجلب أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الجمعية تأسست عام 2005 بدعم من أهل الخير لمساعدة الفقراء، وتطور عملها وتوسع نطاق مساعداتها لتشمل أكثر من 5 آلاف عائلة من بينها 3 آلاف عائلة مسجلة في الجمعية، مشيراً إلى أن من بين المستفيدين ألف سيدة معيلة لأسرتها و200 طفل يتيم و150 مصاباً، إضافة إلى الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة وأسر الشهداء والجرحى.

وأشار الجلب إلى أن الجمعية قدمت مساعدات إلى ألفي عائلة من الفقراء والمحتاجين خلال شهر مضان المبارك، من خلال وجبات إفطار يومية ومساعدات إغاثية أخرى، إضافة إلى أنه خلال هذا الشهر ستقدم إعانة مالية لألف مدرس ومدرسة.

الجلب أكد أن الدعم الذي تتلقاه الجمعية من قبل الأيادي الخيرة والفعاليات الاقتصادية والتجارية والمجلس المحلي ساعدها على تخطي نطاق العمل الإغاثي ليشمل معالجة المرضى، من خلال إحداث عيادات متنقلة في المدينة تقدم العلاج الطبي المجاني لنحو 6 آلاف شخص يعانون من مرض القلب والسكري، كما يوجد في الجمعية عيادات نسائية وأطفال وداخلية وصيدلية تستقبل يومياً 200 مريض وتدار من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص وتقدم الأدوية مجاناً للمرضى.

المتطوعون في المطبخ الخيري أكدوا أنهم يعملون بروح واحدة لساعات طويلة بهدف إعداد الوجبات للصائمين، حيث لفت الشيف محمد خير داوود إلى أن تجهيز وجبة اليوم بدأ منذ الساعة الثانية عشرة ليلاً ويستمر العمل حتى الانتهاء من توزيع الوجبة، فيما ذكر محمود الواوي أنه يعمل مع فريق مؤلف من عشرة أشخاص على إعداد الوجبات لتقدم بشكل لائق للمستهدفين في الجمعية وخارجها.

وحول الدعم المقدم للجمعية والعمل الإغاثي في المدينة بين رئيس المجلس المحلي في معضمية الشام المهندس مصطفى الخطيب أن المجلس حريص على تقديم مختلف أنواع الدعم للجمعيات الخيرية لضمان استمرارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن المجلس شريك أساسي لجمعية معضمية الشام الخيرية وجميع الجهات المعنية بالعمل الإغاثي، عبر دعم النشاطات الخيرية واستقطاب الفعاليات الاقتصادية لمساعدة المحتاجين من المرضى والفقراء ومصابي الحرب.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency