مقتل خمسة أشخاص جراء إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح بينهم ضباط شرطة جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية اليوم.

وقالت شرطة الولاية في حسابها على موقع تويتر اليوم: إن “مسلحا ًهاجم ببندقية أحد البنوك في مدينة لويفيل وأطلق النار في قاعة المؤتمرات بالطابق الأول في البنك، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم عناصر من الشرطة وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم ضابط شرطة أصيب بجروح بالغة”.

وأعلنت الشرطة أنها تمكنت من قتل المهاجم في مكان الحادث، فيما لم تعرف بعد الدوافع وراء الهجوم.

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