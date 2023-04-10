أكثر من 14 ألف مريض استفادوا من خدمات مشفى الأسد الطبي في حماة

حماة-سانا

قدمت الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي في حماة خلال الربع الأول من العام الجاري، 104418 خدمة طبية متنوعة لمراجعيها البالغ عددهم 14017 مريضاً ومريضة من الأطفال والنساء.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور ماهر الياسين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشفى أجرى 997 عملية جراحية، و997 عملية ولادة طبيعية، و698 عملية ولادة قيصرية، مبيناً أن خدمات المخبر بلغت 77797 خدمة، منها 4547 صورة شعاعية، و328 صورة ماموغراف، و428 صورة طبقي محوري.

ولفت الياسين إلى أن المشفى أجرى أيضاً 953 جلسة معالجة فيزيائية و272 جلسة غسيل كلية صناعية، كما قدم 69 خدمة تخطيط قلب، و374 خدمة لمرضى العيون، و1399 خدمة متنوعة لمرضى التلاسيميا المسجلين لديه، مشيراً إلى أن المشفى أقام العديد من المحاضرات والندوات الطبية لتعزيز ثقافة الأطباء العاملين فيه وتطوير مهاراتهم.

وكان مشفى الأسد الطبي بحماة قدم العام الماضي أكثر من 400 ألف خدمة طبية لنحو 65 ألف مراجع ومراجعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency