نصائح لمرضى الربو خلال الأجواء المغبرة

دمشق-سانا

ينصح مرضى الربو بتجنب الخروج من المنزل، أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية واستخدام النظارة لحماية العين وتجنب استخدام العدسات اللاصقة، إضافة إلى وجوب ارتداء كمامة أو قطعة قماش مبللة عند الخروج من المنزل، وفق الاختصاصي بالأمراض الصدرية الدكتور عبد الرحمن دكاك.

وأوضح الدكتور دكاك في تصريح لمراسلة سانا أهمية غسل الوجه بشكل متكرر لمنع وصول الغبار إلى الرئتين والإكثار من شرب الماء وإغلاق النوافذ والأبواب بشكل محكم، وفي حال قيادة السيارة إبقاء النوافذ مغلقة واستخدام تكييف الهواء بدلاً من الهواء الخارجي مع ضبط المكيف على نظام إعادة تدوير الهواء.

ونصح الدكتور دكاك بوضع القليل من المرطبات بالقرب من فتحات الأنف لتجنب جفاف الغشاء المخاطي وتناول الأدوية والبخاخات الوقائية والعلاجية، حسب تعليمات الطبيب في حال كان الشخص يعاني من أحد الأمراض التنفسية المزمنة ويجب طلب المشورة الطبية المبكرة في حال شعور الشخص بأن حالته تزداد سوءاً.

ويصنف الربو حسب الدكتور دكاك، بأنه مرض مزمن، ويتسبب بحدوث نوبات متكررة تظهر على شكل عسر التنفس والأزيز نتيجة تورم بطانة أنابيب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى تضييق المسالك التنفسية والحد من تدفق الهواء إلى داخل الرئتين وخارجها وتختلف شدتها وتواترها من شخص إلى آخر، ويمكن أن يسبب الأرق والإرهاق أثناء النهار وانخفاض مستويات النشاط.

وفيما يخص العوامل المؤدية إلى نوبة الربو لفت الدكتور دكاك إلى أنها تتضمن التدخين والحساسية للمواد الكيميائية وريش الطيور وفرو الحيوانات وحبوب الطلع والغبار وبعض الأطعمة أو السوائل أو المواد الحافظة والانفعالات النفسية والتمارين الرياضية الشديدة والالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي، وبعض الأدوية كالأسبرين ومضادات الالتهابات غير الستيروئيدية.

وعن أعراض نوبة الربو، أوضح الدكتور دكاك أنها تتجسد في ضيق التنفس الذي يؤدي إلى اضطراب في النوم وانقباضات أو ألم في الصدر وحدوث صوت صفير عند التنفس وسعال متكرر مصحوب بسيلان الأنف والعطاس، فيما تظهر الأعراض الحادة على شكل ارتفاع في حدة ووتيرة أعراض المرض، وصعوبة شديدة في التنفس والحاجة المتزايدة إلى استخدام الموسعات القصبية.

ويمكن السيطرة على المرض، وفق الدكتور دكاك، من خلال عدة تدابير علاجية كالتمتع بنمط حياة صحي وتجنب عوامل تهيج المرض وتطبيق العلاج المناسب كاستخدام مناشق الكورتيكوستيرويدات للتخفيف من التهاب القصبات، إضافة إلى المتابعة الطبية والحد من المضاعفات المتصلة بالربو.

راما رشيدي

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