علماء يطورون لقاحات رائدة للسرطان وأمراض القلب

واشنطن-سانا

أعلن خبراء من شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أن لقاحات جديدة لعلاج مجموعة من الأمراض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب ستتوفر بحلول عام 2030 لإنقاذ ملايين الأرواح.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن الدكتور بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في الشركة قوله: “إن إنتاج لقاح /mRNA/ الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لكوفيد 19 ضغط على العمل في هذا السياق، وأخر مسيرة اللقاحات الجديدة”، معرباً عن أمله بأن تكون هذه اللقاحات قادرة على علاج أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية وجميع أنواع الحالات الأخرى.

وأكد بيرتون أن هذا اللقاح سيكون فعالاً للغاية، وسوف ينقذ مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الأرواح، متوقعاً أننا “سنكون قادرين على تقديم لقاحات مخصصة للسرطان ضد أنواع مختلفة من الأورام للناس في جميع أنحاء العالم”.

وحسب الدراسات التي يتم العمل عليها فإن لقاح السرطان القائم على الحمض النووي الريبوزي ينبه الجهاز المناعي إلى وجود سرطان ينمو بالفعل في جسم المريض حتى يتمكن من مهاجمته وتدميره، دون تدمير الخلايا السليمة، ويتضمن ذلك تحديد أجزاء البروتين الموجودة على سطح الخلايا السرطانية غير الموجودة في الخلايا السليمة والتي من المرجح أن تؤدي إلى استجابة مناعية، ثم إنشاء جزيء /mRNA/ الذي سيوجه الجسم إلى كيفية تصنيعها.

ويمكن أن تبدأ تجارب لقاح السرطان بحلول النصف الثاني من هذا العام، فيما تعمل عدد من شركات الأدوية الأخرى على إنتاج لقاحات للسرطان وأمراض أخرى.

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